«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-05T15:07:39+03:00

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Жители Новоильинского района города Новокузнецка обеспокоены тем, что прямо у них под боком может появиться угольный разрез. Против такого опасного соседства выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Во вторник, 5 февраля, в Новокузнецке обсуждался важный вопрос, касающийся экологического благополучия города. На встрече присутствовали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилиев, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и замгубернатора по промышленности Андрей Панов. Вопрос, который был поднят на встрече – Тишинский участок, который граничит с Новоильинским районом города. Этот участок попал в план разработок еще в 2017 году, однако начинать добычу угля в непосредственной близости с городом нельзя.

- Сделаю все для того, чтобы рядом с Новокузнецком не было новых разрезов и шахт. Выдача лицензии на этот участок недопустима! – заявил Сергей Цивилев. - Сегодня же направим необходимые письма в Министерство энергетики, и этот вопрос я буду контролировать лично!

Губернатор потребовал, чтобы Кузнецов держал на личном контроле ситуацию с этим участком. Кроме того, готовится письмо в Министерство энергетики об исключении участка Тишинского из комплексной программы развития. Также Цивилев намерен встретиться с руководителем Роснедр по Сибирскому федеральному округу и лично обсудить с ним этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU