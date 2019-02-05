2019-02-05T15:07:39+03:00
Общество

«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка

Губернатор заявил, что выдача лицензии на участок возле Новоильинского района недопустима
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка. Фото: кадр видео АКО«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка. Фото: кадр видео АКО
Изменить размер текста:

Жители Новоильинского района города Новокузнецка обеспокоены тем, что прямо у них под боком может появиться угольный разрез. Против такого опасного соседства выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Во вторник, 5 февраля, в Новокузнецке обсуждался важный вопрос, касающийся экологического благополучия города. На встрече присутствовали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилиев, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и замгубернатора по промышленности Андрей Панов. Вопрос, который был поднят на встрече – Тишинский участок, который граничит с Новоильинским районом города. Этот участок попал в план разработок еще в 2017 году, однако начинать добычу угля в непосредственной близости с городом нельзя.

- Сделаю все для того, чтобы рядом с Новокузнецком не было новых разрезов и шахт. Выдача лицензии на этот участок недопустима! – заявил Сергей Цивилев. - Сегодня же направим необходимые письма в Министерство энергетики, и этот вопрос я буду контролировать лично!

Губернатор потребовал, чтобы Кузнецов держал на личном контроле ситуацию с этим участком. Кроме того, готовится письмо в Министерство энергетики об исключении участка Тишинского из комплексной программы развития. Также Цивилев намерен встретиться с руководителем Роснедр по Сибирскому федеральному округу и лично обсудить с ним этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
375 кузбасских школьников и студентов напишут итоговое сочинение
Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций
Сергей Цивилев пообещал поддержать пять победителей регионального Стартап тура
Следователи проверяют сообщения о невыплате зарплаты кузбасским горнякам
100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя
Кемерованин пришел мириться с бывшей сожительницей с ножом
В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
263 школы и 37 детских садов закрыли на карантин в Кузбассе
В Новокузнецке оштрафовали молодую проститутку
В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»
В кузбасском частном детском саду обнаружили радон
31 января состоялось заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов
Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке
В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав
Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака
В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой
В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь