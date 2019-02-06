Трое кузбассовцев избили собутыльника за отказ назвать пин-код

СЕГОДНЯ 03:24 2019-02-06T03:24:09+03:00

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В Прокопьевске трое рецидивистов напали на собутыльника ради пин-кода от банковской карты. Вместо пароля они получили большой срок.

В ноябре 2016 года четверо жителей Прокопьевска распивали спиртное, за которое расплачивался один из них. Когда алкоголь закончился, собутыльники захотели добавки. Они потребовали, чтобы прокопчанин, у которого была банковская карта, отправился в магазин за водкой и пивом. Но мужчина отказался, после чего собутыльники напали на него и жестоко избили. Несмотря на побои, горожанин так и не сообщил им пин-код от карты, которую собутыльники у него отобрали, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вскоре нападавших задержали. Ими оказались ранее судимые местные жители. Они стали фигурантами уголовного дела о разбое. Каждый из них на время следствия был заключен под стражу. Суд признал прокопчан виновными. Двое из них получили по 8,5 лет колонии, третий – девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU