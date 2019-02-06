Новокузнечанин подпольно изготовил 1800 боеприпасов
В Новокузнецке полицейские нашли подпольную мастерскую по производству боеприпасов. Из оборота было изъято порядка 1800 самодельно изготовленных боеприпасов и холодное оружие.
Житель Новокузнецка организовал подпольную мастерскую, где изготавливал боеприпасы. В помещении мастерской сотрудники УФСБ нашли около 1800 самодельно изготовленных боеприпасов для нарезного стрелкового оружия, станок для их изготовления и семь единиц холодного оружия.
- Изъятые предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУМВД России по Кемеровской области. По результатам исследования будет принято процессуальное решение. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), - пояснили в УФСБ России по Кемеровской области.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда», недавно в Кузбассе обнаружили еще две подпольных мастерских по изготовлению оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU