Новокузнечанин подпольно изготовил 1800 боеприпасов

СЕГОДНЯ 04:32 2019-02-06T04:32:01+03:00

В его мастерской также нашли холодное оружие

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В Новокузнецке полицейские нашли подпольную мастерскую по производству боеприпасов. Из оборота было изъято порядка 1800 самодельно изготовленных боеприпасов и холодное оружие.

Житель Новокузнецка организовал подпольную мастерскую, где изготавливал боеприпасы. В помещении мастерской сотрудники УФСБ нашли около 1800 самодельно изготовленных боеприпасов для нарезного стрелкового оружия, станок для их изготовления и семь единиц холодного оружия.

- Изъятые предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУМВД России по Кемеровской области. По результатам исследования будет принято процессуальное решение. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), - пояснили в УФСБ России по Кемеровской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», недавно в Кузбассе обнаружили еще две подпольных мастерских по изготовлению оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU