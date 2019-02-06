2019-02-06T04:32:01+03:00
Происшествия

Новокузнечанин подпольно изготовил 1800 боеприпасов

В его мастерской также нашли холодное оружие
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Из незаконного оборота изъяли порядка 1800 боеприпасов Фото: УФСБ России по Кемеровской областиИз незаконного оборота изъяли порядка 1800 боеприпасов Фото: УФСБ России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Новокузнецке полицейские нашли подпольную мастерскую по производству боеприпасов. Из оборота было изъято порядка 1800 самодельно изготовленных боеприпасов и холодное оружие.

Житель Новокузнецка организовал подпольную мастерскую, где изготавливал боеприпасы. В помещении мастерской сотрудники УФСБ нашли около 1800 самодельно изготовленных боеприпасов для нарезного стрелкового оружия, станок для их изготовления и семь единиц холодного оружия.

- Изъятые предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУМВД России по Кемеровской области. По результатам исследования будет принято процессуальное решение. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), - пояснили в УФСБ России по Кемеровской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», недавно в Кузбассе обнаружили еще две подпольных мастерских по изготовлению оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врача из Таштагола подозревают в служебном подлоге
В Новокузнецке водитель КамАЗа едва не замерз на трассе
Трое кузбассовцев избили собутыльника за отказ назвать пин-код
«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка
375 кузбасских школьников и студентов напишут итоговое сочинение
Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций
Сергей Цивилев пообещал поддержать пять победителей регионального Стартап тура
Следователи проверяют сообщения о невыплате зарплаты кузбасским горнякам
100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя
Кемерованин пришел мириться с бывшей сожительницей с ножом
В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
263 школы и 37 детских садов закрыли на карантин в Кузбассе
В Новокузнецке оштрафовали молодую проститутку
В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»
В кузбасском частном детском саду обнаружили радон
31 января состоялось заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов
Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке
В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав
Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака
В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой
В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь