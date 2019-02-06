В кузбасском детском саду борются с радиоактивным газом

СЕГОДНЯ 05:48 2019-02-06T05:48:05+03:00

Работа всем помещений сада может быть возобновлена через несколько дней

Изменить размер текста: A A

В части помещений детского сада в Белове, которые были закрыты из-за превышения уровня опасного радиоактивного газа радона, ведутся работы. Это позволит уже в ближайшее время возобновить работу групп.

Три помещения детского сада, расположенные на первом этаже, временно закрыты для детей: в двух спальнях и медицинском кабинете сотрудники регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали здесь превышение уровня газа радона. Чтобы сделать все помещения безопасными и возобновить их работу, уже сейчас специалисты работают над совершенствованием системы приточной вентиляции, выполняют дренажные отверстия. Дополнительно будет проведено обследование вентиляционных каналов. После повторных замеров уровня радона эксплуатация всех помещений будет возобновлена.

- В остальных помещениях превышения нет. Здоровью воспитанников детского сада угрозы нет, - сообщает пресс-служба АКО. - Образовательное учреждение продолжает работу в обычном режиме за исключением трех комнат.

ИСТОЧНИК KP.RU