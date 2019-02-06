11 иностранцев были вынуждены покинуть Кузбасс
Сразу 11 иностранных граждан покинули Кузбасс и Россию по решению суда. Все они нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.
Только 2 февраля судебные приставы выдворили за пределы Кемеровской области пять граждан Узбекистана, двоих граждан Таджикистана и одного гражданина из Казахстана. Ранее еще три иностранца покинули Кузбасс и Россию – всех их приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу и обеспечили отправку из страны. Все покинувшие регион иностранцы нелегально проживали здесь, не соблюдали требования закона об ограничении на осуществление отдельных видов деятельности. Теперь же в течение пяти лет никто из них не сможет въехать на территорию страны.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, в 2018 году из страны были выдворено 198 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU