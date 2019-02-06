2019-02-06T06:30:06+03:00
Общество

11 иностранцев были вынуждены покинуть Кузбасс

Их выдворили за пределы России судебные приставы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
11 иностранцев были вынуждены покинуть Кузбасс. Фото: архив КП.11 иностранцев были вынуждены покинуть Кузбасс. Фото: архив КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сразу 11 иностранных граждан покинули Кузбасс и Россию по решению суда. Все они нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.

Только 2 февраля судебные приставы выдворили за пределы Кемеровской области пять граждан Узбекистана, двоих граждан Таджикистана и одного гражданина из Казахстана. Ранее еще три иностранца покинули Кузбасс и Россию – всех их приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу и обеспечили отправку из страны. Все покинувшие регион иностранцы нелегально проживали здесь, не соблюдали требования закона об ограничении на осуществление отдельных видов деятельности. Теперь же в течение пяти лет никто из них не сможет въехать на территорию страны.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, в 2018 году из страны были выдворено 198 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо службы в армии молодые врачи смогут работать в кузбасских сельских больницах
Молодым врачам Кузбасса планируют выплачивать по миллиону рублей
В Кировском районе Кемерова закроют роддом
В Кемерове открывается новый корпус Кузбасского кардиоцентра
В Кемерове выбрали лучшие сайты образовательных учреждений
В Кемерове по тревоге эвакуировали кардиоцентр
Россельхозбанк расширил возможности интернет- и мобильного банка
В кузбасском детском саду борются с радиоактивным газом
34 пожарных тушили двухэтажный дом в Кемерове
Врача из Таштагола подозревают в служебном подлоге
Новокузнечанин подпольно изготовил 1800 боеприпасов
В Новокузнецке водитель КамАЗа едва не замерз на трассе
Трое кузбассовцев избили собутыльника за отказ назвать пин-код
«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка