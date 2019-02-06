11 иностранцев были вынуждены покинуть Кузбасс

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-06T06:30:06+03:00

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Сразу 11 иностранных граждан покинули Кузбасс и Россию по решению суда. Все они нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.

Только 2 февраля судебные приставы выдворили за пределы Кемеровской области пять граждан Узбекистана, двоих граждан Таджикистана и одного гражданина из Казахстана. Ранее еще три иностранца покинули Кузбасс и Россию – всех их приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу и обеспечили отправку из страны. Все покинувшие регион иностранцы нелегально проживали здесь, не соблюдали требования закона об ограничении на осуществление отдельных видов деятельности. Теперь же в течение пяти лет никто из них не сможет въехать на территорию страны.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, в 2018 году из страны были выдворено 198 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU