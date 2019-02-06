2019-02-06T06:53:18+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк расширил возможности интернет- и мобильного банка

Системы дистанционного банковского обслуживания переведены на микросервисную архитектуру
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк расширил возможности интернет- и мобильного банка на ИТ-платформе R-Style Softlab - InterBank RS за счет новых сервисов и перевел часть из них на микросервисную архитектуру. Банк перешел на промышленную систему вендора в 2016 году в рамках стратегии по развитию розничного направления бизнеса и повышению привлекательности удаленных сервисов.

- Мы довольны ходом проекта, новая система является современной и соответствует последним технологическим тенденциям в развитии банковских сервисов. Постоянное совершенствование решения повышает привлекательность банка для розничных клиентов и его конкурентоспособность на рынке, что подтверждается статистикой по неуклонно и быстро растущему количеству клиентов ДБО и операций, осуществляемых через этот канал. В итоге растет комиссионный доход, увеличиваются продажи банковских продуктов, что также соответствует бизнес-целям банка, - отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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