В Кемерове по тревоге эвакуировали кардиоцентр
Минувшим утром, 6 февраля, в Кемерове из-за пожарной тревоги эвакуировали пациентов и сотрудников кардиоцентра, что на Сосновом бульваре,6.
Около 09:10 утра в здании кардиоцентра прозвучала сирена, и все пациенты и сотрудники медучреждения были вынуждены покинуть здание. На кадрах видео, снятого очевидцами и выложенного в соцсети, видно, что большинство пациентов спустились в гардероб, получили свою одежду и вышли на улицу. Впрочем, кто-то проигнорировал сигнал тревоги.
Эвакуация кардиоцентра в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".
- Как сидели, так и сидим, никуда не выходили, - написала в комментариях одна из посетительниц кардиоцентра.
Впрочем, тревога оказалась учебной, и уже примерно через 10 минут все пациенты кардиоцентра вернулись обратно в здание и попали на прием к нужным специалистам.
К слову, в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области отметили, что их специалисты в учебной тревоге участия не принимали.
ИСТОЧНИК KP.RU