В Кемерове по тревоге эвакуировали кардиоцентр

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-06T07:37:28+03:00

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Минувшим утром, 6 февраля, в Кемерове из-за пожарной тревоги эвакуировали пациентов и сотрудников кардиоцентра, что на Сосновом бульваре,6.

Около 09:10 утра в здании кардиоцентра прозвучала сирена, и все пациенты и сотрудники медучреждения были вынуждены покинуть здание. На кадрах видео, снятого очевидцами и выложенного в соцсети, видно, что большинство пациентов спустились в гардероб, получили свою одежду и вышли на улицу. Впрочем, кто-то проигнорировал сигнал тревоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690286" frameborder="0"></iframe> Эвакуация кардиоцентра в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

- Как сидели, так и сидим, никуда не выходили, - написала в комментариях одна из посетительниц кардиоцентра.

Впрочем, тревога оказалась учебной, и уже примерно через 10 минут все пациенты кардиоцентра вернулись обратно в здание и попали на прием к нужным специалистам.

К слову, в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области отметили, что их специалисты в учебной тревоге участия не принимали.

ИСТОЧНИК KP.RU