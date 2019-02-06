В Кемерове выбрали лучшие сайты образовательных учреждений

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-06T07:40:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове назвали образовательные учреждения, у которых самые лучшие сайты. Интернет-ресурсы представляли педагоги детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

На конкурс были представлены презентации интернет-ресурсов образовательных учреждений, а после ответов педагогов на вопросы, которые им задавало строгое жюри, были названы лучшие из интернет-страниц. Лучшими оказались веб-сайты детского сада № 232, школы № 62 и Городского центра детского технического творчества. Благосклонность жюри также снискали сайты детских садов №№ 219, 190 и школ №№ 21 и 24 – они были названы лауреатами.

Кроме того, победителем в номинации «Персональный сайт педагога» победила Татьяна Панафидина, воспитатель детского сада № 241, а призерами были признаны Оксана Семашко (детский сад № 40) и Оксана Столь (детский сад № 203).

- Теперь победители и лауреаты представят столицу Кузбасса на областном этапе испытаний, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU