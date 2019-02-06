В Кемерове открывается новый корпус Кузбасского кардиоцентра

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-06T08:13:28+03:00

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6 февраля в Кемерове торжественно открывается новый корпус Кузбасского кардиологического центра. Здание оснащено самой современной аппаратурой и предназначено для проведения различных конференций, а также реабилитации пациентов кардиоцентра.

Строительство здания конференц-зала на территории больничного городка началось еще в августе 2010 года, однако из-за отсутствия средств в 2012 году оно было приостановлено, а сам объект законсервирован. В 2017 году здание было обследовано, проектную документацию скорректировали, и после этого здание и переход, соединяющий его с комплексом зданий кардиологического центра, были достроены, проведено благоустройство всей территории.

Площадь здания конференц-зала составляет более 4,15 тысячи квадратных метров. Здесь будут проводиться научные видеоконференции всех уровней, в том числе международные. Кроме того, здание будет использоваться для реабилитации пациентов кардиологического центра.

Помимо конференцзала и зала для тренировок, в корпусе расположились медицинские архивы, музей, центр обработки данных, диспетчеризация инженерных систем, а также актовый зал на 276 мест, оснащенный системой телемедицины и конференц-связи с синхропереводом на различные языки мира. Для удобства посетителей оборудованы два современных лифта, подъемники для колясочников, а за безопасность здания отвечает современная система пожаротушения, оповещения и дымоудаления.

ИСТОЧНИК KP.RU