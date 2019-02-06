Молодым врачам Кузбасса планируют выплачивать по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-06T09:34:33+03:00

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Врачам, которые захотят работать в кузбасским больницам и выпускникам, которые готовы посвятить свою жизнь врачебному делу, планируется выплата материальной помощь – по одному миллиону рублей.

Выплаты в размере одного миллиона рублей смогут получить врачи узких специальностей – нынешние студенты и врачи, которые приедут из других регионов для работы в больницах Кузбасса. Эта мера поддержки будет дополнительной к уже существующим стимулирующим выплатам. В 2019 году запланировано направить на эти цели 20 миллионов рублей. Однако прежде, чем получить деньги, каждый пришедший работать узкий специалист должен будет заключить договор.

- Отработать по договору нужно будет три года, и мы надеемся, что за эти три года нашим новым специалистам захочется и дальше оставаться с нами, - отметила замгубернатора по здравоохранению Елена Малышева на пресс-конференции, посвященной реформе здравоохранения Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU