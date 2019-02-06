2019-02-06T09:53:50+03:00
Общество

Вместо службы в армии молодые врачи смогут работать в кузбасских сельских больницах

Желающих пополнить рады сельских врачей уже много
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе рассматривают возможность заменить службу в армии молодым людям, окончившим медицинский колледж и институт работой по договору в сельских больницах.

Не секрет, что не во всех сельских медицинских учреждениях имеются не то что узкие специалисты – просто достаточное количество фельдшеров. Решить эту проблему Елена Малышева предлагает за счет молодых врачей, которые после окончания учебного заведения должны отправиться служить в армии. Каждому юноше, готовому заменить воинскую службу альтернативной гражданской, предлагают отработать 21 месяц в сельских больницах. К слову, желающих вместо армии отправиться работать в больницы уже достаточно.

- Мы уже получили отклик из медицинского колледжа и института, - отметила Елена Малышева. - Будущих специалистов, которые готовы заменить службу в армии альтернативной гражданской службы уже ведут наши специалисты кадровой службы. Мы помогаем им собирать документы, общаемся с военкоматами и обязуемся каждого из них доводить до рабочего места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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