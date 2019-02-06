2019-02-06T10:15:34+03:00
Происшествия

Налетчик из Новокузнецка забыл на месте преступления паспорт

Попытка похищения автомобиля оказалась для него неудачной
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке рецидивист попытался украсть автомобиль. Мужчина не только не смог завести его, но и оставил на месте преступления улики.

45-летний житель города Новокузнецка согласился подвезти незнакомца, который обратился к нему. Однако заработать на частном извозе ему не удалось: как только автомобиль прибыл на улицу Тореза, пассажир вышел из автомобиля, а через несколько минут сел обратно и потребовал везти его в отдаленный район. Автомобилист заявил, что на этом поездка закончена и предложил расплатиться. Однако вместо денег пассажир достал из кармана нож и отобрал мобильный телефон. Водитель выбежал из машины и стал звать на помощь, а в это время пассажир попытался завести иномарку. Попытка оказалась неудачной, и налетчик поспешил скрыться с места преступления.

Установить личность злоумышленника не составило большого труда: на месте преступления он выронил паспорт и справку об условно-досрочном освобождении. Вскре 19-летнего налетчика задержали и заключили под стражу. По решению суда ближайшие три года и два месяца он проведет в колонии строгого режима, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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