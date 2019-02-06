2019-02-06T14:04:55+03:00
Общество

Долг медицинский организаций Кузбасса превысил 1,7 миллиарда рублей

Задолженность постепенно копилась с 2010 года
Екатерина РОМАНОВА
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Медицинские организации Кемеровской области к 1 января 2019 года накопили серьезную просроченную задолженность – 1,7 миллиарда рублей. Для того, чтобы избавиться от столь солидного долга потребуется не один год.

Сумму задолженности, которая накопилась у медицинских учреждений Кузбасса с 2010 года, озвучила замгубернатора по здравоохранению Елена Малышева. Сегодня эта сумма превысила 1,7 миллиарда рублей, и чтобы погасить ее, необходимо работать не один год. Сейчас в области здравоохранения в Кузбассе происходят важные перемены, при этом одна из главных – оптимизация медицинских учреждений. После реорганизации качество и доступность медицинских услуг существенно улучшится, а накопившийся долг со временем будет погашен. Чтобы это произошло максимально быстро, уже сейчас сформирована дорожная карта из 62 проектов, которые затрагивают разные направления медицины.

К слову, первые результаты уже есть.

- Объединение учреждений на базе городской больницы № 1 позволило снизить просроченную задолженность с 300 до 270 миллионов за полтора месяца. В больнице №5 за один месяц задолженность снизилась с 10 миллионов до пяти, - отметила Елена Малышева. - У нас есть определенные успехи, есть к чему стремиться, но работать над погашением кредиторской задолженности придется не один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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