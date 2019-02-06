В Кузбассе разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой на руке

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-06T13:04:57+03:00

В Кузбассе разыскивают Вячеслава Еремеенко. На руке у мужчины татуировка в виде буквы «В». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

На левой руке у Вячеслава Еремеенко татуировка в виде буквы «В»

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Кемерово разыскивают пропавшего без вести Вячеслава Еремеенко. Мужчина пропал в январе 2019 года.

По данным полиции, Вячеслав Еремеенко, 06.06.1977 года рождения, вышел из дома на улице Спортивной 10 января 2019 года. С тех пор мужчина не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 175 см, лицо овальное, волос короткий, лобное облысение, щетина, глаза карие, брови дугообразные, губы тонкие, подбородок прямой, на левой руке между большим и указательным пальцем имеется татуировка в виде буквы «В».

В день исчезновения был одет в черную куртку с воротником, кофту вязаную серого цвета, штаны спортивные черные, кроссовки синие с белыми полосками.

Если вам известно местонахождение разыскиваемого либо видевших его после 10.01.2019 года, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-39-07-21, 39-07-24, 39-07-15 либо 02. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU