Молодой автолюбитель прокатил на капоте полицейского в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-06T14:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

20-летний житель города Белово был заключен под стражу после того, как прокатил на капоте своего легкового автомобиля сотрудника ГИБДД. Впрочем, сам автолюбитель своей вины не признает.

Молодой автолюбитель на своей легковушке спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем. Водитель грузовика вызвал сотрудников ГИБДД, и пока он рассказывал свою версию ДТП, водитель легковушки попросил разрешения погреться в машине. Так как на улице было действительно прохладно, инспекторы разрешили ему сесть на пассажирское сиденье. Неожиданно инспекторы услышали, как автомобиль завелся: как оказалось, это сделал 20-летний автолюбитель, перебравшийся на водительское сиденье. Один из инспекторов встал на пути машины, но это не остановило злоумышленника. Полицейский от удара потерял равновесие и упал на капот машины, а лихач резво развернул автомобиль и сбросил инспектора с капота. Тот упал и ударился коленями об асфальт. Лишь после этого злоумышленника удалось задержать.

- Со следствием мужчина не сотрудничает, от дачи показаний отказывается, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU