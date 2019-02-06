До -40 градусов: ночь на 7 февраля в Кузбассе будет морозной

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-06T15:42:28+03:00

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Грядущая ночь в Кузбассе будет морозной: местами по северу ожидается до -40. Впрочем, на юге будет намного теплее.

В ночь с 6 на 7 февраля в большинстве районов Кузбасса ожидается -30…-35 градусов, но местами по северу будет до -40. В Кемерове же ночная температура воздуха будет держаться в пределах -32…-34 градусов. Впрочем, кое-где будет намного теплее: местами по югу столбики термометров опустятся не ниже -20…-25 градусов.

Днем в большинстве территорий области ожидается -24…-29 градусов, а по югу местами воздух прогреется до -15…-20 градусов. К слову, по югу ожидается небольшой снег. А на всей территории области – переменная облачность и без осадков. При этом скорость северо-восточного ветра в этот день может достигать при порывах 13 метров в секунду.

В Кемерове в четверг будет без осадков, ожидается переменная облачность и от 24 до 26 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU