Задолженность перед горняками кузбасского разреза превысила 39 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-06T17:07:02+03:00

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Более 39 миллионов рублей задолжало сотрудникам ООО «Ровер» предприятие. Сейчас вопрос выплаты зарплаты находится на контроле прокуратуры.

В январе 2019 года сотрудники прокуратуры Кемеровского района установили нарушения трудового законодательства в ООО «Ровер». Как оказалось, более 400 работников предприятия не получили в полном объеме заработную плату за период с ноября 2018 по январь 2019 года. на момент проверки задолженность составляла более 39 миллионов рубле

Прокурор района внес исполнительному директору ООО «Ровер» представление об устранении нарушений и потребовал выплатить заработную плату работникам в полном объеме. В декабре 2018 года исполнительный директор уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за несвоевременную выплату зарплаты, теперь же в отношении него возбуждено административное дело, которое может завершиться дисквалификацией руководителя на срок до трех лет. выплата же заработной платы работникам находится на контроле в прокуратуре района.

- Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случае их обращения к нему о защите нарушенных социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В связи с этим работникам, желающим, чтобы прокурор в их интересах обратился в суд и взыскал задолженность по заработной плате, необходимо обратиться в прокуратуру Кемеровского района, расположенную в городе Кемерово по улице. Ноградской, 8, т.: (384-2) 75 45 95.

ИСТОЧНИК KP.RU