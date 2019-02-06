2019-02-06T17:34:47+03:00
Происшествия

Кузбассовец ходил по улицам города с ручкой-пистолетом

Шпионское оружие он носил с собой для самообороны
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец ходил по улицам города с ручкой-пистолетом. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец ходил по улицам города с ручкой-пистолетом. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Случайно найденное шпионское оружие чуть не подвело своего обладателя. Житель Полысаева разгуливал с заряженной ручкой-пистолетом в кармане по улицам города.

Житель Полысаева в один из дней немного выпил и оказался в нетрезвом состоянии на улице. Мужчина с нетвердой походкой привлек внимание сотрудников полиции, которые в это время патрулировали улицу. Стражи порядка спросили у нетрезвого мужчины, имеются ли у него запрещенные вещества и предметы, и тогда мужчина протянул им ручку. Впрочем, ручка оказалась вовсе не предметом канцелярии: она была снабжена затвором и снаряжена патроном калибра 5,6 миллиметра.

Стражам порядка мужчина сказал, что нашел шпионское оружие среди вещей умершего отца и решил носить с собой – на случай, если на улице вдруг нападут хулиганы. Позже эксперты подтвердили, что «ручка» является огнестрельным однозарядным оружием и действительно пригодна для производства выстрела.

В отношении мужчины заведено уголовное дело. А ведь он вполне мог избавиться от ручки-пистолета и получить за нее вознаграждение. К слову, вознаграждение в рамках операции «Оружие» составляет от пяти рублей за один патрон до 30 тысяч рублей за гранатомет, пулемет или автомат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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