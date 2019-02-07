Из-за своей жадности кузбассовец проведет 10 лет в тюрьме

СЕГОДНЯ 03:29 2019-02-07T03:29:36+03:00

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Один житель города Гурьевска не захотел возвращать деньги своему знакомому. А когда тот стал настаивать на справедливости, попросту забил его топором.

35-летний житель Гурьевска вместе со своим братом отправились в один из майских дней 2018 года к своему знакомому в гости. Во время дружеского застолья оказалось, что алкоголя маловато, тогда один из гостей – 61-летний мужчина – дал 25-летнему мужчине деньги и попросил сходить в магазин. Мужчина согласился, но вместо того, чтобы принести приобретенное в магазине спиртное, принес самогон. Пожилой гость возмутился: он настаивал на том, что давал деньги на лицензированное спиртное, а если его собутыльник купил самогон, то пусть тот возвращает деньги. Мужчины стал ругаться, и тогда более молодой товарищ схватил топор и принялся бить обухом своего собутыльника по рукам и ногам.

В этот момент в дом вошел сосед. Он отобрал топор и позвонил родственникам пожилого собутыльника. Те вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, но травмы оказались тяжелыми, и через несколько дней он скончался.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, жадны 35-летний мужчина свою вину признал, со следствием сотрудничал. Тем не менее,Ю ближайшие 10 лет ему предстоит провести в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU