2019-02-07T04:10:37+03:00
Общество

«Гулящих не предлагать»: кемеровчанин написал объявление о поиске супруги на стекле авто

Далеко не все оценили креативность мужчины
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровчанин написал объявление о поиске супруги на стекле автомобиляФото: Instagram, "Кемерово онлайн".Кемеровчанин написал объявление о поиске супруги на стекле автомобиляФото: Instagram, "Кемерово онлайн".
Изменить размер текста:

Житель города Кемерово озадачен поиском спутницы жизни. А для того, чтобы поскорее найти себе подходящую подругу, мужчина разместил объявление об этом на заднем стекле собственного автомобиля.

- Ищу жену не позднее 1990 года, можно и с небольшим пробегом. Гулящих и толстушек не предлагать, - такой текст разместил кемеровчанин на заднем стекле своей иномарки. А далее написал номер своего телефона.

Такой креативный подход к поиску второй половинки вызвал бурную реакцию в соцсетях. Если одни оценили чувство юмора мужчины и пожелали ему удачи в поисках, то другие были возмущены столь потребительским отношением к женскому полу. Женская часть комментаторов отметила, что с таким отношением супругу найти будет сложновато, ведь автор объявления изначально относится к будущей возлюбленной как к вещи. А мужчины посоветовали сменить авто: мол, на эту машину достойная девушка «не клюнет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец не дал своему другу замерзнуть в сугробе
Из-за своей жадности кузбассовец проведет 10 лет в тюрьме
Ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре в Кузбассе
Кузбассовец ходил по улицам города с ручкой-пистолетом
Задолженность перед горняками кузбасского разреза превысила 39 миллионов рублей
До -40 градусов: ночь на 7 февраля в Кузбассе будет морозной
Молодой автолюбитель прокатил на капоте полицейского в Кузбассе
В Кемерове заработал Совет отцов
В Кузбассе разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой на руке
Долг медицинский организаций Кузбасса превысил 1,7 миллиарда рублей
Налетчик из Новокузнецка забыл на месте преступления паспорт
Вместо службы в армии молодые врачи смогут работать в кузбасских сельских больницах
Молодым врачам Кузбасса планируют выплачивать по миллиону рублей
В Кировском районе Кемерова закроют роддом
В Кемерове открывается новый корпус Кузбасского кардиоцентра
В Кемерове выбрали лучшие сайты образовательных учреждений
В Кемерове по тревоге эвакуировали кардиоцентр
Россельхозбанк расширил возможности интернет- и мобильного банка
11 иностранцев были вынуждены покинуть Кузбасс
В кузбасском детском саду борются с радиоактивным газом
34 пожарных тушили двухэтажный дом в Кемерове
Врача из Таштагола подозревают в служебном подлоге
Новокузнечанин подпольно изготовил 1800 боеприпасов
В Новокузнецке водитель КамАЗа едва не замерз на трассе
Трое кузбассовцев избили собутыльника за отказ назвать пин-код
«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка