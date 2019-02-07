«Гулящих не предлагать»: кемеровчанин написал объявление о поиске супруги на стекле авто

СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-07T04:10:37+03:00

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Житель города Кемерово озадачен поиском спутницы жизни. А для того, чтобы поскорее найти себе подходящую подругу, мужчина разместил объявление об этом на заднем стекле собственного автомобиля.

- Ищу жену не позднее 1990 года, можно и с небольшим пробегом. Гулящих и толстушек не предлагать, - такой текст разместил кемеровчанин на заднем стекле своей иномарки. А далее написал номер своего телефона.

Такой креативный подход к поиску второй половинки вызвал бурную реакцию в соцсетях. Если одни оценили чувство юмора мужчины и пожелали ему удачи в поисках, то другие были возмущены столь потребительским отношением к женскому полу. Женская часть комментаторов отметила, что с таким отношением супругу найти будет сложновато, ведь автор объявления изначально относится к будущей возлюбленной как к вещи. А мужчины посоветовали сменить авто: мол, на эту машину достойная девушка «не клюнет».

ИСТОЧНИК KP.RU