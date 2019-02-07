Кузбассовец не дал своему другу замерзнуть в сугробе

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-07T04:39:31+03:00

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Житель города Березовского обратился в полицию, чтобы спасти своего нетрезвого приятеля. Мужчина уже начинал примерзать к снегу, когда ему на выручку пришли полицейские.

В один из морозных вечеров в отдел полиции города Березовского позвонил гражданин. Он сообщал о том, что его знакомый собрался спать на улице. Гражданин пожаловался на то, что не может совладать с нетрезвым приятелем: тот сопротивляется и укладывается спать прямо в сугробе.

Стражи порядка прибыли по тревожному сигналу и действительно обнаружили лежащего на земле в 30-градусный мороз мужчину. Его одежда уже стала примерзать к снегу, и, опасаясь за жизнь и здоровье горожанина, сотрудники полиции доставили его в больницу. К счастью, товарищ нетрезвого горожанина вовремя забил тревогу, и тот не успел пострадать от переохлаждения. А вот за появление в общественном месте в нетрезвом виде мужчине было назначено двое суток административного ареста.

- Несмотря на это, березовчанин поблагодарил стражей порядка за то, что они спасли его от обморожения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU