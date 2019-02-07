В Кемерове иномарка сбила девушку на «зебре»

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-07T06:08:52+03:00

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В Кемерове водитель Toyota сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу.

Как рассказали в УГИБДД по Кемеровской области, ДТП произошло в среду в 12.35 на улице Нахимова, напротив дома №48.

–Водитель автомобиля Toyota Corona Premio ехал со стороны улицы Ракитянского в сторону проспекта Шахтеров. Он совершил наезд на пешехода, женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате наезда 22-летняя девушка получила переломы, ее доставили в больницу на «скорой». Водителем оказался 40-летний города Березовский. Мужчина прошел проверку на трезвость. В настоящее время по факту ДТП ведется расследование, которые должно установить степень вины каждого участника.

Инспекторы отмечают, что пешеходы должны быть внимательнее на дороге, в водитель обязаны снижать скорость перед «зеброй».

ИСТОЧНИК KP.RU