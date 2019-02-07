2019-02-07T09:34:37+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза

Впервые доля онлайн-пользователей превысила половину от общего числа клиентов банка
Яков КРЫМСКИЙ
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За 2018 год число пользователей ВТБ-Онлайн выросло на 56 процентов, до 6,3 миллиона человек. 84 процента онлайн-пользователей используют для совершения банковских операций мобильные устройства. Продажи онлайн-вкладов за год увеличились в 2,7 раза, выдачи кредитов - почти в 6 раз.

В течение прошлого года банк запустил ряд новых функций в ВТБ-Онлайн. Для входа и подтверждения операций в мобильном банке введен короткий код или Touch ID/Face ID, без дополнительных проверок смс-кодами. Разработан сервис заказа справок для визы или государственных органов, которые можно получить по e-mail. Банк одним из первых запустил переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков.

Кроме того, у клиентов появилась возможность оплачивать квитанции по штрих-коду и QR-коду, не заполняя все реквизиты вручную. Новые клиенты могут отслеживать онлайн статус заявки на изготовление карты и получать пин-код через приложение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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