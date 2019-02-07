2019-02-07T06:44:37+03:00
Общество

В Новокузнецке объединят пять стоматологических поликлиник

Об этом рассказала Елена Малышева
Кирилл ЧАЩИН
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Детскую стоматологическую поликлинику объединят с другими. Фото: yandex.ru/imagesДетскую стоматологическую поликлинику объединят с другими. Фото: yandex.ru/images
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В Новокузнецке городскую детскую стоматологическую поликлинику объединят с еще четырьмя стоматологическими поликлиниками. Об этом на пресс-конференции рассказала Елена Малышева.

– Произойдет объединение пяти стоматологических поликлиник в одно юридическое лицо для сокращения административно-управленческого аппарата, – отметила заместитель губернатора по социальным вопросам. – Ни о каком закрытии детской стоматологии на сегодняшний момент речи нет. Будет одно единственное юридическое лицо.

Напомним, что, по словам Елены Малышевой, объединение больниц в Новокузнецке уже дало положительные результаты: больницам удалось снизить задолженность перед поставщиками медикаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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