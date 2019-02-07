В Новокузнецке объединят пять стоматологических поликлиник
В Новокузнецке городскую детскую стоматологическую поликлинику объединят с еще четырьмя стоматологическими поликлиниками. Об этом на пресс-конференции рассказала Елена Малышева.
– Произойдет объединение пяти стоматологических поликлиник в одно юридическое лицо для сокращения административно-управленческого аппарата, – отметила заместитель губернатора по социальным вопросам. – Ни о каком закрытии детской стоматологии на сегодняшний момент речи нет. Будет одно единственное юридическое лицо.
Напомним, что, по словам Елены Малышевой, объединение больниц в Новокузнецке уже дало положительные результаты: больницам удалось снизить задолженность перед поставщиками медикаментов.
ИСТОЧНИК KP.RU