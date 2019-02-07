Пожар под Кемеровом: Отец, пытаясь спасти сына, получил страшные ожоги

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-07T06:52:51+03:00

Когда дом загорелся, семья быстро выбежала на улицу, где оказалось, что один ребенок остался внутри

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В Кемеровской области возбудили уголовное дело после пожара, где погиб 11-летний мальчик. Ребенка пытался спасти отец, но не смог, – сейчас мужчина находится в больнице.

Пожар в трехэтажном доме в поселке Мозжуха произошел вечером 6 февраля. В доме проживала многодетная семья: родители, двое родных и пять приемных детей.

Предварительно известно, что семья обогревала дом тепловой пушкой, которая была подключена к газовому баллону. Вдруг произошел хлопок, после чего дом загорелся.

Глава семьи, его супруга и дети быстро вышли на улицу, где выяснилось, что 11-летний ребенок остался внутри горящего дома. Мужчина вернулся внутрь и попытался найти сына, но дом уже был полностью объят огнем.

- После ликвидации пожара обнаружено тело ребенка со следами термического воздействия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

41-летнего главу семейства доставили в больницу с ожогами, его супруга и шестеро детей 6-12 лет не пострадали. На месте работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU