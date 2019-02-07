Россельхозбанк увеличил вложения в агросектор Центрального федерального округа

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-07T09:52:20+03:00

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам развития экспортного потенциала субъектов РФ в ЦФО. В совещании принял участие Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. На мероприятии обсуждались перспективы наращивания объемов экспорта продукции АПК, в частности, оказание компаниям-экспортерам необходимой поддержки на федеральном и региональном уровнях.

- Центральный федеральный округ является одним из драйверов развития АПК страны, именно поэтому на него возложены большие задачи по наращиванию экспортного потенциала. К 2024 году округ, без учета поставок из Москвы, должен экспортировать сельхозпродукции на сумму 6,6 миллиарда долларов - это порядка 15 процентов от общего объема по России. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо значительно увеличить производство сельхозпродукции, предназначенной на экспорт. В частности, нарастить валовый сбор зерновых и масличных культур, производство скота и птицы, молока, - заявил Дмитрий Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU