В Новокузнецке частные перевозчики снизят плату за проезд для пенсионеров

СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-07T07:19:52+03:00

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В Новокузнецке частные автобусы будут перевозить пенсионеров за 11 рублей. Перевозчики договорились снизить цену с 1 марта.

Это решение на собрании приняли руководители трех товариществ, сообщает «КузПресс» со ссылкой на директора ООО «Автолайн» Евгения Корюкова.

«Это наша инициатива. Решение непростое, принято в жарких спорах, но очень нужное. Муниципального транспорта мало, а пенсионеры, как правило, экономя на всем, долго стоят, дожидаются его, мерзнут… Больно смотреть. С другой стороны, это позволит увеличить загрузку автобусов. Хотя такой размер платы не окупает наших расходов. Считаю, эти люди заслужили своим трудом права на льготу, причем, при проезде во всех автобусах, а не только в редких муниципальных», – отметил Евгений Корюков.

Льгота будет действовать с 1 марта при предъявлении пенсионного удостоверения на маршрутах №88, 14, 47, 47а, 90, 94, 91, 5, 35, 35а. В будущем количество льготных маршрутов планируют увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU