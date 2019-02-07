Власти отменили выборы мэров Кемерова и Новокузнецка

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-07T08:32:29+03:00

Теперь глав всех городов Кузбасса будут только назначать Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Власти Кузбасса отменили выборы глав Кемерова и Новокузнецка. Соответствующий закон 4 февраля подписал Сергей Цивилев.

23 января Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области». В одном из пунктов этот документ вносит изменения в статью №2 Закона Кемеровской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований». Он отменяет пункты №4 и №5.

Четвертый пункт предусматривал проведение выборов главы столицы Кузбасса. А пятый пункт предусматривал проведение выборов главы городского округа, в котором проживает более 500 тысяч человек. Помимо Кемерова таким городом в Кузбассе является только Новокузнецк.

Согласно закону, действующие главы городов досидят свои сроки. Полномочия Илья Середюка истекают в сентябре 2021 года, Сергея Кузнецова – сентябре 2023 года. Затем мэров будут назначать на конкурсной основе, как это происходит с главами других кузбасских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU