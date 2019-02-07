2019-02-07T09:23:10+03:00
Общество

В Кемерове и Новокузнецке бесплатно проверят домашние тонометры

Акция пройдет 11 февраля
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Тонометры проверят специалисты Кемеровского ЦСМ. Фото: АКОТонометры проверят специалисты Кемеровского ЦСМ. Фото: АКО
Изменить размер текста:

Специалисты Кемеровского ЦСМ бесплатно проверят работу тонометров у жителей Кемерова и Новокузнецка. Акция пройдет 11 февраля.

Как отметили специалисты, проверка приборов пройдет в рамках всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!». Специалисты Кемеровского ЦСМ дадут заключение о показаниях тонометра, а также советы по устранению неисправности.

– Сегодня на руках у населения находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, термометры, глюкометры. С их помощью люди стремятся сами контролировать состояние своего здоровья. Однако такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений. Если погрешность превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи, – отметил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам специалистов, частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов.

Проверять тонометры будут 11 февраля с 10:00 до 16:30 в Кемерове на улице Дворцовая, 2, в Новокузнецке на улице Народная, 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар под Кемеровом: Фото с пепелища, где погиб ребенок
Россельхозбанк увеличил вложения в агросектор Центрального федерального округа
В кемеровском медуниверситете вырастет количество целевых мест
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Власти отменили выборы мэров Кемерова и Новокузнецка
В Новокузнецке частные перевозчики снизят плату за проезд для пенсионеров
Пожар под Кемеровом: Отец, пытаясь спасти сына, получил страшные ожоги
В Новокузнецке объединят пять стоматологических поликлиник
В Кемерове иномарка сбила девушку на «зебре»
Кузбассовец не дал своему другу замерзнуть в сугробе
«Гулящих не предлагать»: кемеровчанин написал объявление о поиске супруги на стекле авто
Из-за своей жадности кузбассовец проведет 10 лет в тюрьме
Ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре в Кузбассе
Кузбассовец ходил по улицам города с ручкой-пистолетом
Задолженность перед горняками кузбасского разреза превысила 39 миллионов рублей
До -40 градусов: ночь на 7 февраля в Кузбассе будет морозной