В Кемерове и Новокузнецке бесплатно проверят домашние тонометры

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-07T09:23:10+03:00

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Специалисты Кемеровского ЦСМ бесплатно проверят работу тонометров у жителей Кемерова и Новокузнецка. Акция пройдет 11 февраля.

Как отметили специалисты, проверка приборов пройдет в рамках всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!». Специалисты Кемеровского ЦСМ дадут заключение о показаниях тонометра, а также советы по устранению неисправности.

– Сегодня на руках у населения находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, термометры, глюкометры. С их помощью люди стремятся сами контролировать состояние своего здоровья. Однако такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений. Если погрешность превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи, – отметил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам специалистов, частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов.

Проверять тонометры будут 11 февраля с 10:00 до 16:30 в Кемерове на улице Дворцовая, 2, в Новокузнецке на улице Народная, 49.

ИСТОЧНИК KP.RU