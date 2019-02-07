2019-02-07T09:50:16+03:00
Общество

В кемеровском медуниверситете вырастет количество целевых мест

Об этом рассказала Елена Малышева
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемеровском государственном медицинском университете увеличат количество целевых мест. По словам заместителя губернатора по социальным вопросам Елены Малышевой, достигнута договоренность об увеличении мест с Минздравом.

–Получено предварительное одобрение от Минздрава. Мы оформили заявку на целевые места по программам специалитета на 180 мест, в предыдущие годы 150 мест. По программам ординатуры 279 мест, в предыдущие годы 100 мест. Окончательные цифры Минздрав доведет до нас весной, – рассказала заместитель губернатора.

Кроме того, 135 целевых мест появится в Кемеровском областном медицинском колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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