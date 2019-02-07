2019-02-07T10:40:11+03:00
Происшествия

Пожар под Кемеровом: Фото с пепелища, где погиб ребенок

Огонь уничтожил трехэтажный дом и соседнюю стайку
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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В доме сгорел 11-летний мальчикВ доме сгорел 11-летний мальчикФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В редакции «Комсомолки» появились кадры с места пожара в Кемеровском районе, где погиб ребенок. Сейчас там работает корреспондент.

– Местные рассказали, что огонь перекинулся на соседскую стайку, корову успели спасти, увезли к другим соседям. Сейчас еще горит сена рулон, точнее, дымит, – рассказывает Екатерина Бормотова. – На пепелище осталась собака. Сидит на цепи, никого к дому, хоть и сгоревшему, не подпускает.

Напомним, что накануне вечером в поселке Мозжуха загорелся трехэтажный дом, в котором жила многодетная семья. В результате пожара погиб 11-летний мальчик. Кроме того, пострадал глава семьи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара могла стать тепловая пушка, которая работала на газу.

На месте пожара осталась только собака. Семья находится у друзей Фото: Екатерина БОРМОТОВА

На месте пожара осталась только собака. Семья находится у друзейФото: Екатерина БОРМОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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