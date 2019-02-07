Пожар под Кемеровом: Сергей Цивилев навестил главу семьи в больнице

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-07T11:20:19+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев приехал в больницу, чтобы навестить главу многодетной семьи, в доме которой накануне случился пожар. Глава региона пообещал обеспечить семью жильем и всем необходимым.

- Все семь маленьких детей были дома, когда начался пожар. Рискуя жизнью, отец искал их в огне и дыму, по одному выводил на улицу. Одного ребенка, к сожалению, спасти не удалось. Евгений Васильевич получил сильные ожоги тела, - написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Крапивин с супругой и двумя детьми сейчас находится в ожоговом отделении городской больницы №2. У главы семейства обожжено около 50 процентов тела, у детей легкие повреждения.

Губернатор пообещал поддержать семью, обеспечить жильем, лечением, школьными учебниками и теплыми вещами.

Страшный пожар на улице 2-я Заимка в поселке Мозжуха Кемеровского района случился вечером 6 февраля. В трехэтажном доме взорвался газовый баллон. В тот момент в доме находились двое взрослых и семеро детей, пять из которых – приемные. После взрыва все, кроме одного ребенка, выскочили на улицу. Отец, рискуя собой, пытался спасти 11-летнего сына, но не смог. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте трагедии и пообщался с соседями о прошедшей страшной ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU