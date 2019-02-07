Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-07T12:20:16+03:00

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 1 января 2019 года активы УРАЛСИБа составили 561 миллиард рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 1 января 2018 года.

Совокупный кредитный портфель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за этот период вырос более чем на 10 процентов по сравнению с началом 2018 года и составил 256 миллиардов рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16 процентов, корпоративный - на 5 процентов.

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (лицензия Банка России № 30) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service. Региональная сеть Банка представлена в 46 регионах и на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU