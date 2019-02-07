2019-02-07T11:46:23+03:00
Общество

В Кузбассе запустят новый автобусный маршрут «Юрга – Таштагол»

Автобусы будут ходить в экспериментальном режиме
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе запустят новый междугородний автобусный маршрут «ЮргаТаштагол». Первый рейс намечен на 22 февраля.

Как отметили в пресс-службе «Кузбасспассажиравтотранс», учреждение совместно с Юргинским АТП вводит автобусный маршрут «Юрга – Таштагол» в экспериментальном режиме. В феврале первые рейсы в Таштагол отправятся 22 и 24 февраля. В обратном направлении автобусы поедут 23 и 25 февраля. Из Юрги автобус будет отходить в 11.05, а из Таштагола в – 8.50.

Отмечает, что перевозчик предоставляет комфортабельный автобус, оборудованный WI-FI. Взрослый билет будет стоить 980 рублей, детский – 490 рублей. Багажное место обойдется в 224 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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