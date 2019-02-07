2019-02-07T12:00:25+03:00
Происшествия

Врач рассказал о состоянии отца и детей, пострадавших в пожаре под Кемеровом

Им проводится вся необходимая терапия
Екатерина БОРМОТОВА
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заведующий ожоговым отделением кемеровской городской больницы №2 Евгений Альтшулерзаведующий ожоговым отделением кемеровской городской больницы №2 Евгений Альтшулер
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Стало известно, в каком состоянии находятся отец и двое детей, пострадавших в пожаре в поселке Мозжуха Кемеровского района. Им проводится вся необходимая терапия.

- У отца крайне тяжелое состояние, у него ожоги больше 50 процентов поверхности тела, развился ожоговый шок, проводится вся ожоговая терапия. Кроме того, есть ожог дыхательных путей, тоже проводилось лечение. Сейчас состояние немного стабилизировалось, рассказал заведующий ожоговым отделением кемеровской городской больницы №2 Евгений Альтшулер.

По словам медика, дети получили более легкие ожоги, которые носят поверхностный характер. Сегодня семью в больнице навестил губернатор Сергей Цивилев, который пообещал помочь с жильем и необходимыми вещами.

Пожар, унесший жизнь 11-летнего мальчика и оставивший без крова восемь человек, произошел в Мозжухе вечером 6 февраля. В доме взорвался газовый баллон. По факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.

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Семья обогревала дом тепловой пушкой, которая была подключена к газовому баллону. Вдруг произошел хлопок, после чего дом загорелся.

Глава семьи, его супруга и дети быстро вышли на улицу, где выяснилось, что 11-летний ребенок остался внутри горящего дома. Мужчина вернулся внутрь и попытался найти сына, но дом уже был полностью объят огнем. (подробности)

Пожар под Кемеровом: Фото с пепелища, где погиб ребенок

– Местные рассказали, что огонь перекинулся на соседскую стайку, корову успели спасти, увезли к другим соседям. Сейчас еще горит сена рулон, точнее, дымит, – рассказывает Екатерина Бормотова. – На пепелище осталась собака. Сидит на цепи, никого к дому, хоть и сгоревшему, не подпускает. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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