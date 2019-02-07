2019-02-07T12:46:35+03:00
Происшествия

Встал и ушел: В Кемерове маршрутка сбила пешехода

После ДТП пострадавший просто ушел
Кирилл ЧАЩИН
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Пролетев с десяток метров, мужчина встал и ушел. Кадр: Камера на 50 лет Октября/youtube.comПролетев с десяток метров, мужчина встал и ушел. Кадр: Камера на 50 лет Октября/youtube.comФото: Екатерина СЕРЕДАВИНА
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В Кемерове маршрутка на полном ходу сбила пешехода на пешеходном переходе. Видео ДТП появилось в Сети.

Инцидент произошел днем на улице 50 лет Октября на перекрестке с улицей Томская. На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина начинает переходить дорогу со стороны областного госпиталя ветеранов на красный свет. При этом, судя по всему, он говорит по телефону – его правая рука была прижата к голове. В это же время автобус ПАЗ приближается к перекрестку. В последний момент мужчина замечает быстро приближающуюся маршрутку и пытается каким-то образом увернуться. Однако автобус на полном ходу сбивает пешехода, которого от удара швыряет в противоположную сторону и протаскивает по дороге до конца перекрестка. Водителю удается остановить автобус, который мог бы наехать на сбитого. Сам пешеход сразу же, шатаясь, встает на ноги. Затем пешеход объясняется с водителем маршрутки, который вышел из кабины, и уходит. Водитель ПАЗа также садится в кабину и уезжает.

Пешехода сбила маршрутка в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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