ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов

СЕГОДНЯ 05:28 2019-02-08T05:29:37+03:00

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К концу 2020 года ВТБ намерен увеличить количество своих ИТ-специалистов до 5 тысяч человек. В течение 2019 года банк планирует принять на работу около полутора тысяч сотрудников в сфере информационных технологий.

Основной упор будет сделан на подбор разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Кроме того, банк будет привлекать руководителей проектов, архитекторов, администраторов, специалистов по сопровождению и по другим профильным направлениям.

Работа по усилению команды IT является постоянной задачей банка. Так, в 2018 году в ВТБ было принято на работу около тысячи новых ИТ-специалистов и банк заинтересован в дальнейшем существенном наращивании собственных ИТ-компетенций. Ключевая задача - поддержание бизнес-стратегии, а также формирование инфраструктурных и технологических возможностей, направленных на совершенствование клиентских сервисов, повышение эффективности деятельности и создания дополнительных конкурентных преимуществ. Банк, прежде всего, нацелен на ускорение изменений и вывод новых решений на рынок. Эта цель будет достигаться за счет формирования современной микросервисной ИТ-архитектуры, внедрения методологии и инструментов DevSecOps, активного использования кросс-функциональных команд, а также развития технологии Open API.

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ИСТОЧНИК KP.RU