2019-02-07T13:58:03+03:00
Общество

Полицейские нашли кузбассовцу тещу

Мужчина сам никак не смог найти родственнику
Кирилл ЧАЩИН
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В Березовском мужчина заявил в полицию о пропаже тещи. Женщины долго не было дома.

Как рассказали в областном управлении МВД, в полицию обратился 30-летний житель Березовского. Он заявил, что его теща ушла из дома и несколько дней о ней ничего неизвестно, на телефон она не отвечает. Самостоятельно мужчина не смог найти родственницу.

– Полицейские организовали поисковые мероприятия, в результате которых установили местонахождение горожанки. Оказалось, все это время она гостила у своих многочисленных знакомых, – рассказали в полиции. – Березовчанка пояснила, что из-за возникших разногласий не желает общаться со своими родными и близкими.

Полицейские рассказали родственникам женщины, где она находится, и что с ней все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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