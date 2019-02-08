В Кузбассе школьница обокрала свою бабушку

СЕГОДНЯ 03:19 2019-02-08T03:19:48+03:00

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В Междуреченске 14-летняя школьница украла у своей бабушки кредитку и сняла деньги. Теперь ей грозит срок.

В августе прошлого года подросток в доме у своей 55-летней бабушки заметила в шкафу кредитную карту. Пока бабушки не было дома, она забрала карту с пин-кодом. Когда женщина вернулась, внучка заявила, что пойдет ночевать ко второй бабушки. После того, как девушка ушла, на телефон горожанки пришло сообщение о снятии 3000 рублей. Когда женщина не нашла свою карту дома, то сразу же ее заблокировала, так как на ней оставалась крупная сумма. В этот же день женщине пришло еще несколько уведомлений о том, что картой пытаются воспользоваться. Горожанка обратилась в правоохранительные органы. Оперативники быстро выяснили, что деньги сняла внучка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

– Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. В рамках расследования уголовного дела отцом девочки – зятем потерпевшей ущерб возмещен, похищенная сумма возвращена, – отметили в Следственном комитете

ИСТОЧНИК KP.RU