Сибнедра будут учитывать интересы Кузбасса при выдаче лицензий угольщикам

СЕГОДНЯ 04:00 2019-02-08T04:00:34+03:00

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Сибнедра будут учитывать интересы Кузбасса при выдаче лицензий угольным компаниям на недропользование. Об этом Сергей Цивилев договорился с начальником департамента по недропользованию СФО Асламбеком Гермахановым, обсуждая вопрос улучшения экологии в Новокузнецке.

– Новокузнецк входит в список самых загрязненных городов страны. Президент Владимир Путин держит на контроле эту проблему и поручил изменить ситуацию в лучшую сторону. Решить этот вопрос — наша прямая обязанность, — подчеркнул губернатор на встрече с начальником департамента по недропользованию СФО.

На встрече была достигнута стратегическая для региона договоренность: ведомство будет учитывать интересы Кузбасса при выдаче лицензий на недропользование угольным компаниям.

– Кемеровская область — одна из важнейших территорий, которая обеспечивает добычу угля в стране. Мы готовы взаимодействовать с руководством области по вопросу выдачи лицензий, при распределении участков. В рабочем порядке будет обсуждать проектные решения, которые должны учитывать современные подходы, интересы граждан, — отметил Асламбек Гермаханов.

Отметим, что во вторник Сергей Цивилев заявил, что постарается не допустить выдачи лицензий на добычу угля в Новоильинским районе Новокузнецка. Сложную экологическую обстановку губернатор обсудил с мэром Сергеем Кузнецовым и замгубернатора по промышленности Андреем Пановым.

ИСТОЧНИК KP.RU