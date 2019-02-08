В Новокузнецке пройдет съезд угольщиков со всей страны
На мероприятии будет более 100 участников
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В пятницу, 8 февраля, в Новокузнецке состоится Всероссийский съезд руководителей угольных компаний. Также на встрече будут представители надзорных ведомств, власти, служб ликвидации последствий ЧС.
Как отметили в администрации Кемеровской области, на съезде будет более 100 участников. Это руководство Министерства энергетики, Министерства по делам ГО и ЧС, ученые КузГТУ, сотрудники налоговой службы, врачи, руководители РЖД и сами угольщики.
Участники съезда будут обсуждать развитие угольной отрасли и железной дороги, мероприятия по предупреждению аварий на предприятиях, налогово-юридические риски.
ИСТОЧНИК KP.RU