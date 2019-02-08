2019-02-08T05:36:30+03:00
Происшествия

Кемеровчане спасли из огня соседа и вынесли газовые баллоны

На Южном загорелся частный дом
Кирилл ЧАЩИН
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Два человека спаслись на пожаре. Кадр: "ВКонтакте"Два человека спаслись на пожаре. Кадр: "ВКонтакте"
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В четверг вечером в Кемерове загорелся частный дом с баней и верандой. Соседи спасли из огня мужчину и вынесли газовые баллоны.

Как сообщили ГУ МЧС по Кемеровской области, в 22.04 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 6-я Цветочная. Горел дом, баня и веранда. На место выехали семь пожарных автомобилей и 26 спасателей.

– На момент прибытий первого подразделения горела обрешетка крыши бани, веранды и дома. До приезда пожарной охраны соседи спасли одного человека и вынесли два газовых баллона. Еще одна жительница дома самостоятельно эвакуировалась, – рассказали спасатели.

Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Обгорела деревянная обрешетка крыши бани, веранды и дома на всей площади, а также сгорели стены бани и веранды. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На Южном загорелся частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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