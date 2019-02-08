Кемеровчане спасли из огня соседа и вынесли газовые баллоны

СЕГОДНЯ 05:22 2019-02-08T05:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг вечером в Кемерове загорелся частный дом с баней и верандой. Соседи спасли из огня мужчину и вынесли газовые баллоны.

Как сообщили ГУ МЧС по Кемеровской области, в 22.04 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 6-я Цветочная. Горел дом, баня и веранда. На место выехали семь пожарных автомобилей и 26 спасателей.

– На момент прибытий первого подразделения горела обрешетка крыши бани, веранды и дома. До приезда пожарной охраны соседи спасли одного человека и вынесли два газовых баллона. Еще одна жительница дома самостоятельно эвакуировалась, – рассказали спасатели.

Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Обгорела деревянная обрешетка крыши бани, веранды и дома на всей площади, а также сгорели стены бани и веранды. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690695" frameborder="0"></iframe> На Южном загорелся частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU