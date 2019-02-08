В Кузбассе должник неудачно спрятал автомобиль от судебных приставов

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-08T05:56:36+03:00

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В Новокузнецке должник приехал на разговор к судебным приставам на собственном авто, но чтобы госслужащие не нашли его, оставил его в квартале от учреждения. Однако этот ход оказался провальным.

Новокузнечанин задолжал по кредиту 221 тысячу рублей – с 2016 года мужчина игнорировал добровольный порядок оплаты долга. Он не проживал по месту регистрации и был объявлен в розыск. В результате судебным приставам удалось разузнать действующий телефон должника. Также им стало известно, что у новокузнечанина в собственности находится автомобиль Mitsubishi Galant, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Приставы пригласили мужчину в отдел для разъяснений по исполнительному производству. Мужчина приехал, но дабы приставы не арестовали его автомобиль, оставил машину в квартале от отдела. Правда, этот хитрый ход не помог новокузнечанину. Пока он беседовал в отделе, пристав-исполнитель осмотрела ближайшие парковки и нашла автомобиль должника. Теперь мужчине нужно оплатить задолженность, иначе его машина будет реализована в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU