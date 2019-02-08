2019-02-08T06:10:16+03:00
Общество

Сергей Цивилев открыл Всероссийский съезд угольщиков

Масштабное мероприятие проходит в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке начал работу Всероссийский съезд угольщиковВ Новокузнецке начал работу Всероссийский съезд угольщиковФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке начал работу Всероссийский съезд руководителей угольных компаний. Мероприятие началось с выступления губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

В пятницу в Новокузнецк съехались главы угольных компаний со всей страны. Кроме того, среди участников съезда руководство Министерства энергетики, Министерства по делам ГО и ЧС, ученые, сотрудники налоговой службы. Они собрались, чтобы обсудить развитие угольной и сопутствующих ей отраслей, мероприятия по предупреждению аварий на производстве и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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