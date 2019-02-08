2019-02-08T06:58:19+03:00
Происшествия

Грабителя из Кузбасса нашли по выроненной на месте преступления медкнижке

Мужчина попросил пенсионерку напоить его водой, а сам ворвался в дом
Екатерина БОРМОТОВА
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В Анжеро-Судженске мужчина ограбил пенсионерку под предлогом напиться воды. Однако он так торопился покинуть место преступления, что потерял свою медкнижку, по которой его и нашли.

В полицию обратилась 83-летняя жительница частного сектора. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина ворвался в ее дом и похитил телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила около тысячи рублей.

Пенсионерка рассказала, что незнакомец попросил напоить его водой, однако сразу после того, как она принесла кружку, оттолкнул ее и ворвался в дом. Похитив телефон и сбережения, мужчина скрылся. Однако его быстро нашли – убегая, грабитель выронил медицинскую книжку прямо во дворе дома пенсионерки.

Оказалось, что 51-летний налетчик ранее уже был судим. Полицейские нашли и изъяли у него похищенный у пенсионерки телефон. Мужчина признался, что пошел на преступления ради того, чтобы купить алкоголь, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении налетчика возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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