2019-02-08T10:44:17+03:00
Бизнес-новости Кемерова

42 миллиарда рублей направил Россельхозбанк на развитие молочной отрасли в 2018 году

Банк предоставляет финансовые ресурсы как на текущие, так и на инвестиционные цели
Яков КРЫМСКИЙ
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В 2018 году Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 42 миллиарда рублей. Для Россельхозбанка эта отрасль - одно из приоритетных направлений в кредитовании АПК.

Банк предоставляет финансовые ресурсы как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе по программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5 процентов годовых.

6 февраля 2019 года состоялся Х съезд Национального союза производителей молока (Союзмолоко), генеральным спонсором которого выступил РСХБ. На съезде с приветственным словом выступил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который отметил, что в последние годы наблюдается повышение эффективности молочной отрасли, в том числе благодаря расширению форм государственной поддержки.

- Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства. Также поддержка оказывается малым формам хозяйствования и начинающим фермерам - в прошлом году гранты получили свыше 3 тысяч хозяйств, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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