Россельхозбанк увеличил объем выданных ипотечных кредитов в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-08T11:26:32+03:00

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По итогам 2018 года Россельхозбанк в Кузбассе выдал 843 ипотечных займа на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей. Прирост в денежном выражении составил 425 миллионов рублей, это на 55 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Общий ипотечный портфель филиала превысил 2,4 миллиарда рублей и занимает 50 процентов в кредитном портфеле физических лиц.

- Уже несколько лет наблюдается высокий спрос на ипотечные займы, в том числе и на рефинансирование ипотеки, оформленной в других банках. На эти цели филиал в прошлом году выдал 216 кредитов на сумму более 259 миллионов рублей, - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU