После выброса метана на кузбасской шахте возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-08T11:43:41+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе. Здесь произошел выброс метана.

По данным Следкома, в горной выработке произошел выброс угля с повышенным газовыделением. В СУ СК уточнили, что в момент происшествия под землей находились 149 человек. Ранее «Комсомольская правда» сообщала о 190 горняках 145 рабочих вышли на поверхность. Четыре человека оказались заблокированными в забое.

- В настоящее время трое шахтеров освобождены из-под завала, тело еще одного рабочего поднято на поверхность. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Характер травм пострадавших уточняется. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. В рамках расследования будет определена точная причина смерти горняка.

Справка «КП»

Первая очередь шахты имени С.Д. Тихова, которая принадлежит Промышленно-металлургическому холдингу, была введена в эксплуатацию 10 июля 2017 года. Ее проектная мощность составляет 1,5 миллиона тонн угля в год. Предприятие производит дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж. Инвестиции ПМХ в строительство составили 12,5 миллиарда рублей. С запуском объекта для области создано более 1500 новых рабочих мест.

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Стало известно, кто погиб из-за выброса метана на кузбасской шахте

Как рассказала в прокуратуре Кемеровской области, на шахте произошел внезапный выброс метана и угля. В результате несчастного случая два работника шахты получили травмы. Позже один шахтер скончался.

- Погиб машинист горных выемочных машин, горнорабочий очистного забоя травмирован, степень тяжести устанавливается, - сообщили в ведомстве (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU