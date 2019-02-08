Врачи рассказали о состоянии пострадавших при выбросе метана на кузбасской шахте горняков

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-08T12:08:52+03:00

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Стало известно, в каком состоянии находятся горняки, пострадавшие при выбросе метана на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе.

Как рассказали в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, при выбросе метана на шахте имени Тихова пострадали четыре человека. при этом один из них получил смертельные травмы, двое сейчас находятся на амбулаторном лечении, один будет госпитализирован в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров.

ЧП произошло около 10 утра пятницы. На тот момент под землей находились 149 горняков, 145 из них самостоятельно вышли на поверхность, а четверо оказались заблокированными в забое. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Власти региона прокомментировали ЧП, пообещав оказать семье погибшего горняка всю необходимую помощь.

Справка «КП»

Первая очередь шахты имени С.Д. Тихова, которая принадлежит Промышленно-металлургическому холдингу, была введена в эксплуатацию 10 июля 2017 года. Ее проектная мощность составляет 1,5 миллиона тонн угля в год. Предприятие производит дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж. Инвестиции ПМХ в строительство составили 12,5 миллиарда рублей. С запуском объекта для области создано более 1500 новых рабочих мест.

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Стало известно, кто погиб из-за выброса метана на кузбасской шахте

Как рассказала в прокуратуре Кемеровской области, на шахте произошел внезапный выброс метана и угля. В результате несчастного случая два работника шахты получили травмы. Позже один шахтер скончался.

- Погиб машинист горных выемочных машин, горнорабочий очистного забоя травмирован, степень тяжести устанавливается, - сообщили в ведомстве (подробности).

После выброса метана на кузбасской шахте возбудили уголовное дело

- В настоящее время трое шахтеров освобождены из-под завала, тело еще одного рабочего поднято на поверхность. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в СУ СК по Кемеровской области. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU