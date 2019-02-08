2019-02-08T13:39:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев предложил создать Исполнительный комитет угольщиков России

Такое предложение прозвучало на Всероссийском съезде руководителей угольных компаний
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев на Всероссийском съезде руководителей угольных компаний предложил создать Союз угольщиков России.Сергей Цивилев на Всероссийском съезде руководителей угольных компаний предложил создать Союз угольщиков России.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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8 февраля в Новокузнецке прошел Всероссийский съезд угольщиках, на котором глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил всем, кто занят в этой отрасли, объединиться и сообща искать решения важных вопросов.

Сейчас мир быстро и динамично меняется, и угольная отрасль, которая является одной из ведущих в Кузбассе, вполне может занимать ведущее место на мировом рынке. И для того, чтобы она смогла вернуть ведущие позиции на мировом рынке, необходима консолидация угольщиков России.

В начале 90-х годов XX века были попытка объединить угольщиков в некие союзы, объединения, но, в конце концов, каждый из них на сегодняшний день продолжает работать самостоятельно, недостаточно взаимодействуя с конкурентами. Тем временем именно объединение способно привести российские компании на лидирующие позиции по поставкам угля на экспор. Для этого Цивилев предложил создать Исполнительный угольщиков России, а также проводить регулярные съезды, на которых будет происходить обсуждение проблем, обмен опытом и обсуждение развития технологий, поиск выхода из возникающих сложных ситуаций.

- На сегодняшний день в стране нет такого органа или организации, которые бы координировали работу только угольной отрасли, досконально знали бы ее специфику и могли решать конкретные профессиональные задачи. Поэтому предлагаю создать Исполнительный комитет угольщиков России с центром и местом для встреч членов Комитета в Кузбассе, - отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

К работе Комитета будут привлекаться специалисты в обслати Сейсмологии, экологии, переработке угля и другие. Местом для встречи членов Союза Сергей Цивилев предложил сделать Кузбасс, так как именно здесь добивается большая часть российского угля, а значит, именно здесь имеется вся необходимая для этого база.

ИСТОЧНИК KP.RU

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